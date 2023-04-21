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المندلاوي يهنئ الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك


هنأ محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، الشعب العراقي والعالم الإسلامي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الباري عز وجل ان يُعيده على الجميع بالخير والبركات وثبات الطاعات .

وقال في بيان "مع إطلالة عيد الفطر المبارك، أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، سائلين العلي القدير بأن يجعل هذا العيد نقطة تكاتف ووحدة وتآزر لجميع مكونات شعبنا لمجابهة التحديات بكافة أنواعها ، وان يعود على الجميع بالخير والبركات والأمن والسلام على بلادنا والإنسانية جمعاء ".

ودعا النائب الأول جميع القوى السياسية والشعب العراقي لمساندة مساعي تدعيم أسس التجربة الديموقراطية عبر إجراء إصلاحات سريعة ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات الضرورية لكافة المواطنين، وإيجاد فرص العمل لشبابنا واشراكهم في بناء مستقبل بلدنا الحبيب 

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