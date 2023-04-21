صادقون: لقاءات وفعاليات السفيرة الأميركية في العراق "خطيرة ومريبة"

وصفت كتلة الصادقون النيابية، الجمعة، لقاءات وفعاليات السفيرة الأميركية في العراق بالخطيرة والمريبة وعدم الاحترام لسيادة الدولة العراقية.

وقال رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان في بيان ان "السفيرة الأميركية تتحرك دون قيود أو التزام بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية التي تحدد مهام السفراء".

واضاف، ان "لقاءات وفعاليات السفيرة الأميركية في العراق خطيرة ومريبة وعدم احترام لسيادة الدولة العراقية"، مؤكدا ان "على الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف مثل هكذا تصرفات وانتهاكات تسيء لسمعة العراق".

وأشار فيحان الى " جمع تواقيع نيابية لإصدار قرار يلزم الحكومة بمتابعة تحركات السفراء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي سفير يتجاوز صلاحياته والمهام والأعراف الدبلوماسية"