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البلداوي: القضاء سيحاسب من هرب "كمبش" وسيسترد الاموال المسروقة


اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي،  الجمعة، ان القضاء سيحاسب كل من كان وراء تهريب سعد كمبش من السجن مهما كان منصبه، لافتا الى ان الاموال التي سرقها المتهم سيتم استردادها من خلال مصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة وكذلك ورثته وبيعها من قبل الدولة لاسترداد اموالها. 

وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان "سعد كمبش قد مات ولكنه ذهب وهو يحمل معه العديد من الاشكاليات للقانون والعدالة وتهم وجرائم، وعلى اثر ذلك يجب ان تكون هناك خطوات من قبل مكافحة الفساد للوصول الى جميع الفاسدين". 

واضاف ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ بخطوات جادة لمكافحة الفساد ولكنه يحتاج الى تكاتف الجميع ومساعدتهم، الا ان بعض الفاسدين الكبار يحولون دون تنفيذ العدالة والقائهم في السجون ومحاسبتهم". 

وبين ان "تهريب كمبش من السجن من قبل الايادي الفاسدة والعابثة بأمن البلد تم الرد عليها من خلال الوصول اليه في شمال البلاد حيث لن يتم الافلات من يد العدالة". 

واكد ان "القضاء ستكون له كلمته ازاء الفساد الذي ارتكبه كمبش حيث تكون عملية الاسترداد للاموال التي سرقها، اضافة الى ان المحاسبة ستكون لجميع من كان وراء تهيب كمبش وساعده في الافلات من السجن مهما كان منصبه"، لافتا الى ان "استرداد الاموال الذي بذمة كمبش تكون من خلال قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والذي يشير الى آليات مصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة وتسترد جميع الاموال من خلال الورثة من عائلته اذ سيبقى مديناً للدولة التي تقوم ببيع املاكه لاسترداد اموالها".

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