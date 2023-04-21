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الصحة تصدر توضيحاً جديداً يخص وفاة كمبش


اصدرت وزارة الصحة، توضيحاً جديداً يخص وفاة رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش، مؤكداً أن التشريح السريري أثبت وجود جلطة قديمة في عضلة القلب مع تصلّب في الشرايين.

وقالت الوزارة في بيان أنه "إلحاقّا بالبيان المشترك الصادر عن وزارتي الصحة والداخلية بخصوص وفاة المدعو سعد كمبش، تبيّن وزارة الصحة أن تقرير الطب العدلي الأوّلي يشير عادةً الى الفحص الظاهري للمشاهدات الأولية ومن ثمّ يتبعه تشريح لجوف وأعضاء الجسم وحسب السياقات الفنية المعمول بها".

وأضافت "أظهر التشريح السريري وجود إحتشاء (جلطة) قديم في عضلة القلب مع تصلّب في شرايين القلب، وتم أخذ قطعة نسيجية من القلب وإرسالها للفحص النسيجي للتحري عن وجود أي ذبحة صدرية او جلطة قلبية جديدة"، مؤكدة أن "التشريح أظهر وجود توذّم (تجمع للسوائل) في الرئتين".

ولفت بيان الصحة الى أنه "تم إجراء التشريح العدلي للرأس ولم تظهر اي آثار لنزف في الدماغ او كسر في الجمجمة".

وأردف البيان "فيما يخص المشاهدات السطحية؛ السحجات السطحية الظاهرة ناتجة عن نقل الجثة وإجراءات الكادر الطبي والتمريضي في ردهة الطوارئ، حيث أنه يتم إجراء الإنعاش القلبي-الرئوي واجراء التنفس الصناعي والضغط على منطقة الصدر لأي حالة وصول لشخص متوفي حديثا للمستشفى وضمن الفترة الزمنية المحددة حسب الدلائل الإرشادية المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وتابع البيان "يستخلص التقرير الطبي العدلي الأولي وجود إحتشاء (جلطة) قلبية ووجود تصلّب في شرايين القلب مع توذّم في الرئتين وتم أخذ نماذج من أحشاء الجسم وأرسلت للتحليل النسيجي وتم أخذ نماذج أخرى من الجسم لإجراء فحص السموم في المختبرات المختصة في دائرة الطب العدلي في بغداد وحسب السياقات والضوابط المعمول بها".

وأعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على المتهم الهارب، رئيس الوقف السني الأسبق سعد كمبش في مدينة الموصل بعد هروبه من بغداد، قبل أن يتم اعلان وفاته.

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