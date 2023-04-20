بالصورة لحظة اعتقال سعد كمبش قبيل وفاته في الموصل

نشرت صورة للحظة اعتقال سعد كمبش في الموصل قبل وفاته بازمة قلبية

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عن اعتقال المدان سعد كمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق .

واوضحت الداخلية في بيان :" ان قوة خاصة باشراف الوزير عبد الامير الشمري القت القبض على المدان الهارب سعد كمبش في مدينة الموصل بعد ذلك اعلن مصدر امني عن وفاة المدان الهارب سعد كمبش بسكتة قلبية بعد دقائق من اعتقاله في الموصل .

وقال المصدر :" ان كمبش توفي بعد مطاردة ، ما ادى الى ارتفاع ضغط الدم لديه ، وان القضاء وجه بتشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة