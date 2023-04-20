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النائب حسن سالم : تحيي جهود وزير الداخلية بالقبض على الهارب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش


 حيا النائب عن كتلة الصادقون ، حسن سالم جهود وزير الداخلية عبد الامير الشمري بالقبض على الهارب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش.

وقال في تغريدة له فجر اليوم "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين..‏نحيي الجهود الجبارة للقوات الأمنية ووزير الداخلية عبد الامير الشمري على جهودهم الشجاعة والمتواصلة التي اثمرت بإلقاء القبض على المجرم المدان (سعد كمبش) بعد اكثر من 24 ساعة اثر هروبه من السجن في المنطقة الخضراء بمساعدة ثلة من الفاسدين.

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