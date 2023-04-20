الخربيط: دعوات صلاة الخنجر بجرف النصر "كلاوات" وضمانه مستحيل

استهزأ النائب السابق عن محافظة الانبار طالب الخربيط، بدعوات السياسي المثير للجدل خميس الخنجر بشأن الصلاة في ناحية جرف النصر، مبينا ان الخنجر موقفه الغدر ولا يمكنه مغادرة تلك الخانة.

وقال الخربيط في حوار متلفز ان "حديث خميس الخنجر بشان الصلاة في ناحية جرف النصر وابعاد الحشد الشعبي عن الناحية عبارة عن كلاوات تهدف لتزييف الحقائق".

واضاف ان "الخنجر لا يمكن مغادرة خانة الخيانة مطلقا وما جرى من العفو عنه واعادته الى بغداد كارثة سياسية لا يمكن تجميلها".

واشار الى ان "دعوات اسقاط بغداد واقامة داعش وغيرها من الامور التي تمس الامن القومي للبلاد تورط فيها الخنجر بشكل مباشر ".

وتتصاعد التحذيرات السياسية والأمنية الرافضة لعودة نازحي قضاء جرف النصر الذي يمثل الخاصرة الأمنية لمحافظة كربلاء والذي شهد قبل سنوات التحرير استهدافا للمواطنين الزائرين القاصدين للمدينة المقدسة.

وخلال الأيام القليلة الماضية لاقت تصريحات السياسي المثير للجدل خميس الخنجر حول المطالبة بعودة ما يسمى بنازحي جرف النصر، رفضا سياسيا وشعبيا واسعا.