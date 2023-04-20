السوداني يقيل قائد الفرقة الخاصة ويوجه بغلق مركز التوقيف في شرطة كرادة مريم

قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد السوداني اقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري ، ووجه بمحاسبة جميع المقصرين بحادث هروب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق المدان سعد كمبش ، ومعاقبتهم قانونيا .

ووجه السوداني ، خلال ترؤسه اجتماعا امنيا في مقر قيادة العمليات المشتركة ، بغلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء ، الذي شهد جريمة الهروب ، ونقل المحكومين الى سجون وزارة العدل ، وايداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف اخرى اسوة بالمطلوبين الآخرين