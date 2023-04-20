حراك شعبي: فضائح الحلبوسي تتوالى شراء عقارات بأسعار خيالية

طالب الحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق الخميس ، الحكومة والقضاء بملاحقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد توالي فضائحه وتورطه ببيع وشراء عقارات بقيمة مالية خيالية.

وقال رئيس الهيئة الحراك حسين علي الكرعاوي في حديث ل / المعلومة/ ، أن " الحلبوسي استفاد من الفساد من خلال شراء عقارات باهظة الثمن بالإضافة إلى الاشتراك في تعطيل اتفاقية الحزام والطريق".

واضاف أن " رئيس البرلمان متورط بتهم عديدة من بينها بورصة بيع اراضي في الأنبار من قبل جهات مقربة منه ، مشيرا إلى أن "الحلبوسي يتغاضى عن الفساد المستشري في الأنبار كونه مستفيد من عمليات الفساد ".

مطالبا الحكومة والقضاء بملاحقة الحلبوسي والتحقيق معه بشأن ما أثير مؤخرا من بيع اراضي في الأنبار من قبل جهات مقربة منه ".

وكان الشيخ عبد الرزاق الدليمي أحد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، قد كشف عن حراك سياسي سري لإقالة الحلبوسي واستبداله بعد ثبوت تورطه بملفات بيع املاك للدولة بطريقة غير قانونية.