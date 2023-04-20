حيدر الملا يسأل النزاهة عن مصدر أموال الحلبوسي

وجه السياسي العراقي حيدر الملا، الخميس، سؤالا لهيئة النزاهة الاتحادية، قائلا "محاربة جائحة الفساد ألا تستلزم معرفة مصدر الملايين التي ينفقها محمد الحلبوسي".

وكتب الملا، تغريدة على حسابه في تويتر،، “سؤال الى دولة الرئيس محمد شياع، رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، محاربة جائحة الفساد الا تستلزم معرفة مصدر الملايين التي ينفقها محمد الحلبوسي لمظاهر البذخ المبالغ فيها لابراز سلطته ولطائراته الخاصة في رحلاته؟".