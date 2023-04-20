الأخبار

حيدر الملا يسأل النزاهة عن مصدر أموال الحلبوسي


وجه السياسي العراقي حيدر الملا، الخميس، سؤالا لهيئة النزاهة الاتحادية، قائلا "محاربة جائحة الفساد ألا تستلزم معرفة مصدر الملايين التي ينفقها محمد الحلبوسي". 

وكتب الملا، تغريدة على حسابه في تويتر،، “سؤال الى دولة الرئيس محمد شياع، رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، محاربة جائحة الفساد الا تستلزم معرفة مصدر الملايين التي ينفقها محمد الحلبوسي لمظاهر البذخ المبالغ فيها لابراز سلطته ولطائراته الخاصة في رحلاته؟".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حراك شعبي: فضائح الحلبوسي تتوالى شراء عقارات بأسعار خيالية
حيدر الملا يسأل النزاهة عن مصدر أموال الحلبوسي
القيادي في تحالف الانبار الموحد ضاري الدليمي: بصمات الحلبوسي واضحة بعملية هروب كمبش
الاتحاد يتهم الديمقراطي باعادة التصعيد عقب تصريحات بارزاني
حقائق مرعبة بشأن توغل الحلبوسي.. اعتقل عميد في الجيش وشيخ عشيرة بعد انتقاده!
بعد انتمائه لداعش الارهابي .. القبض على منتسب قتل افراد مجموعته بحبوب منومة
الحبس الشديد لمدير عقارات الدولة سابقاً
مصدر امني : قوة تابعة الى الامن الوطني هي التي اعتقلت كمبش بالتعاون مع وزير الداخلية
النائب عبدالرحيم الشمري مغرداً حول الهجمة الغير مبررة على وزير الداخلية عبدالامير الشمري "
المحلل السياسي علي فضل الله : الحكومة شخصت وتعرف الجهة السياسية التي هربت كمبش !!
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ام احمد : شكراً لهذه التوضيحات بس حقيقة انصدمت لما راجعت كتاب المستدرك على الصحيحين واتأكدت من وجود الرواية … ...
الموضوع :
نفحات قرآنية ﴿47﴾
ابو رغيف : ألسياب كان طائفي وعارفيا فبعد الانقلاب على الزعيم قاسم كتب السياب قصيدته التي تقول بعض كلماتها عملاء ...
الموضوع :
ريشة وقلم ..السياب الحباب والقيصر الكذاب..
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
فيسبوك