القيادي في تحالف الانبار الموحد ضاري الدليمي: بصمات الحلبوسي واضحة بعملية هروب كمبش

اكد القيادي في تحالف الانبار الموحد ضاري الدليمي , الخميس , ان أصابع الاتهام بشان عملية هروب سعد كمبش مازالت تحوم حول رئيس الربمان محمد الحلبوسي وتورط أعضاء حزبه وذلك لإخفاء جرائم الفساد بالوقف السني .

وقال الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان " عملية هروب رئيس الوقف السني من سجن كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء لايمكن لاي احد ان يصدق بان العملية قام بها اشخاصا عاديين , بل تقف ورها جهات مسؤولة ومتنفذه ولها مصلحة شخصية بهروب كمبش " .

واضاف ان " أصابع الاتهام بشان عملية هروب رئيس الوقف السني السابق سعد كمبش مازالت تحوم حول رئيس البرمان محمد الحلبوسي وتورط أعضاء حزبه وذلك لاخفاء جرائم الفساد بالوقف السني " , داعيا " اللجان التحقيقية الى كشف أي جهه التي كانت تقف خلف عملية الهروب " .

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، قد كشف عن تورط النائب أسماء حميد كمبش القيادية في حزب تقدم بعملية التهرب.