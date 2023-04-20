الاتحاد يتهم الديمقراطي باعادة التصعيد عقب تصريحات بارزاني

اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي, الخميس، الحزب الديمقراطي الكردستاني باعادة الخلافات الكردية عبر تصريحات مسرور بارزاني.

وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة / , انه " للأسف كنا نامل ونتوقع بان حل الخلافات واجراء المصالحة بين الحزبيين الكرديين اليكتي والبارتي خلال شهر رمضان المبارك الا انه كان شهرا للتصعيد الإعلامي وتبادل للاتهامات " .

وأضاف ان " عودة نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد الطالباني ووزراء الاتحاد الوطني كانت على وشك القبول وبداية لحل الخلافات بين الحزبين , الا ان تصريح رئيس وزراء الإقليم مسرور البارزاني التي اشارت عن بعد باتهام الوطني حالت من عودة الطالباني ووزراء الاتحاد" .

وأشار السورجي الا ان " الخلافات مازالت عميقة بين الحزبين ولا يوجد أي ضوء في النفق المظلم لاعادة تجسير العلاقة من جديد " .

وكان رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني وخلال كلمه له اتهم فيها اطرافا حزبية بيع بالعمالة وان حكومة الإقليم سوف لن تشاركهم ولن تتفاهم معهم في اشارة الى الاتحاد.