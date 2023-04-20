حقائق مرعبة بشأن توغل الحلبوسي.. اعتقل عميد في الجيش وشيخ عشيرة بعد انتقاده!

روى النائب السابق عن محافظة الانبار طالب الخربيط ، الخميس، تفاصيل مرعبة بشأن توغل محمد الحلبوسي في الانبار.

وقال الخربيط في حوار متلفز ان " الحلبوسي ارعب الناس في الانبار من خلال استخدام سلطته وان بعض شيوخ العشائر في الانبار يأخذون "مصرف جيب" من الحلبوسي لدعمه".

واضاف ان " الحلبوسي يصرف اموالا يستلمها من الكويت والامارات على رعيته في الخارج فيما يمنح شهريا 250 الف دولار لقناة الشرقية لتلميع صورته. واضاف ان "الحلبوسي تدخل في مزايدة بشأن بيع اراضي بحجة ارساء المزايدة على تجار شيعة وقد حول الشرطة والجيش لميليشيات تدعم دكتاتوريه في الانبار".

واشار الى ان " قوات سوات داهمت منزل شيخ عشيرة بسبب منشور على الفيس ضد الحلبوسي وان الحلبوسي قام بسجن عميد في الجيش بسبب حديثه عن فساد الانبار". وتابع ان "قادة حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي يساومون النساء على شرفهن مقابل انهاء معاملات التقاعد والشهداء"، متهما ان " بعض شيوخ العشائر في الانبار بتسلم "مصرف جيب" من الحلبوسي لدعمه