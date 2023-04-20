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العدل تكشف حقيقة صدور عفو خاص جديد


نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، صدور عفو خاص جديد عن المحكومين.

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كتاب صادر عن وزارة العدل/ مكتب وكيل الوزارة الاقدم موضوعه (عفو خاص عن المحكومين) وأننا أذ نؤكد انه حصل التباس واشتباه من قبل معلني الخبر مع نشر الكتاب موضوع البحث على أنه اصدار (عفو خاص جديد) عن المحكومين".

وأضافت "في حين لو تم التدقيق في فحوى الكتاب لوجد انه يشير وبوضوح الى أسماء المدانين الذين تم اصدار مراسيم جمهورية بحقهم وشمولهم باجراءات العفو الخاص للسنوات (٢٠٠٧ ولغاية ٢٠٢٢) وليس بمضمون (عفو خاص جديد)"، موضحة أن "من مهام وصلاحيات وزارة العدل هو تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية والمراسيم الجمهورية وهي ليست مختصة بأصدار اي عفو".

وتابع بيان العدل "اذ تنفي وزارة العدل ما ورد من اخبار حول وجود عفو خاص جديد"، مؤكداً أن "الهدف من الكتاب هو تأشير الاسماء الواردة الى الوزارة من الجهات المختصة".

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