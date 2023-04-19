مستذكرا تضحياتهم.. السوداني يهنئ ابناء المكون الايزيدي

هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، ابناء المكون الايزيدي بعيد رأس السنة الإيزيدية .
وقال السوداني في تغريدة له : “خالص التهاني والتبريكات نتقدَّمُ بها إلى أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي بمناسبة رأس السنة الإيزيدية، هذا المكوّن الأصيل الذي يمتدّ بجذوره في تربة العراق إلى مئات السنين”.
واضاف ، “نشارككم أفراحكم ونستذكر تضحياتكم العظيمة التي دفعتكم للتمسُّكِ بعراقيتكم وانتمائكم لوطننا الكريم، وكلُّ عامٍ وأنتم بألفِ خيرٍ وعافيةٍ في بلدنا الحبيب، عراق التنوِّع والإخاء والمحبة”
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