مستذكرا تضحياتهم.. السوداني يهنئ ابناء المكون الايزيدي

هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، ابناء المكون الايزيدي بعيد رأس السنة الإيزيدية .

وقال السوداني في تغريدة له : “خالص التهاني والتبريكات نتقدَّمُ بها إلى أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي بمناسبة رأس السنة الإيزيدية، هذا المكوّن الأصيل الذي يمتدّ بجذوره في تربة العراق إلى مئات السنين”.

واضاف ، “نشارككم أفراحكم ونستذكر تضحياتكم العظيمة التي دفعتكم للتمسُّكِ بعراقيتكم وانتمائكم لوطننا الكريم، وكلُّ عامٍ وأنتم بألفِ خيرٍ وعافيةٍ في بلدنا الحبيب، عراق التنوِّع والإخاء والمحبة”