الكشف عن طريقة جديدة لايواء ارهابيي داعش في صحراء الانبار الغربية

كشف مصدر امني رفيع المستوى ، الاربعاء، عن قيام عصابات داعش الاجرامية بتحويل البعض من بيوت رعاة الاغنام الى مواقع اختفاء لعناصرهم بعد مطاردتهم من مناطق صحراء الانبار الغربية.

وقال المصدر في تصريح ل/ المعلومة/ ان " مجاميع صغيرة من عناصر عصابات داعش الاجرامية استولت تحت تهديد السلاح على عدد من بيوت رعاة الاغنام وتحويلها الى مواقع لاختفاء عناصرهم فضلا عن استخدامها في عمليات خزن اسلحتهم ومنطلقا لمهاجمة القوات الامنية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة “.

واضاف المصدر ان" معلومات استخباراتية اكدت تسلل عدد من مجاميع مجرمي ارهابي داعش الى تلك المناطق والاستيلاء على عدد من بيوت رعاة الاغنام تحت تهديد السلاح بعد مطارتهم في مناطق صحراء قضاءي هيت وحديثة غربي الانبار".

وأشار الى ان" عدد من الهجمات الارهابية التي تعرضت لها القطعات العسكرية ناجمة من تسلل عناصر التنظيم الاجرامي من مناطق رعاة الاغنام باتجاه القوات الامنية ، مؤكدا ان" مجرمي داعش يرتدون زي رعاة الاغنام للتمويه خشية رصدهم من قبل القوات الامنية ".

يشار الى ان قائد ميداني في محافظة الانبار اكد في وقت سابق اسناد مهمة ملاحقة عناصر ارهابي داعش في مناطق صحراء الانبار الغربية لقوات الحشد الشعبي ".