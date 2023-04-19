أعفاء مديرة سجن النساء المركزي وسحب يد معاونتها

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بإعفاء مديرة سجن النساء المركزي وسحب يد المعاون الفني لمـــديرة السجـن وذلــك لمخالفتهم الاوامر والتعليمات.
وقال اعلام وزارة العدل في بيان ان " وزير العدل وجه بإعفاء مديرة سجن النساء المركزي وسحب يد المعاون الفني لمـــديرة السجـن وذلــك لمخالفتهم الاوامر والتعليمات".
وأضاف: "يأتي هذا القرار على خلفية ما تم عرضه في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تسريبات صوتية ، حيث تم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع واصدرت توصياتها بهــــذا الشــــــأن ، اضافة الى انه تم احالة التسجيلات الصوتية الى المحاكم المختصة لثبوت صحتها ".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha