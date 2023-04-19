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قصي شفيق مغرداً حول حادثة هروب سعدكمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق


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قصي شفيق مغرداً حول حادثة هروب سعدكمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق
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مشادات كلامية بين السيد وزير الداخلية والحلبوسي على خلفية إصرار الوزير لتفتيش بيوت نواب من حزب تقدم في القادسية
اغلاق مجمع القادسية بالمنطقة الخضراء دخول والخروج للشروع بعملية دهم وتفتيش بحثا عن كمبش
مصدر امني : قوة عسكرية تطوق منزل المدان الهارب سعد كمبش في ديالى
وزير الداخلية يوجه بإيداع ضباط قسم شرطة الصالحية على خلفية هروب المتهم سعد كمبش من المركز !
رئيس الوزراء: من مصلحة تركيا بناء علاقة طيبة مع العراق
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النزاهة: صدور أمر قبض وتفتيش بحق المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق مشرق عباس !
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