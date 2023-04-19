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اعتقال عائلة سعد كمبش من قبل وزارة الداخلية في سيطرة كركوك أثناء توجههم إلى أربيل
وكالة انباء براثا
40
2023-04-19
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