رئيس الوزراء: سعر الدولار سينخفض اكثر ويصل الى السعر الرسمي

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان سعر الدولار سينخفض اكثر ويصل الى السعر الرسمي "، مبينا :" ان الدينار العراقي قوي والوضع المالي في أفضل حالاته".

وقال السوداني في مقابلة صحفية :" ان التقلبات التي كانت في أسعار صرف الدولار هي نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السابقة والبنك المركزي مع البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية".

واضاف :" ان الاتفاق انتهى بعد مباشرتنا بالحكومة بأقل من شهر وتحملنا المسؤولية وتبنينا الاجراءات للامتثال للنظام المصرفي العالمي".

وتابع رئيس الوزراء:" ان تجارتنا مشوهة بسبب غسيل الأموال وتهريبها ، اضافة إلى عدم الموثوقية بالنظام المصرفي".