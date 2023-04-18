رئيس الوزراء: سعر الدولار سينخفض اكثر ويصل الى السعر الرسمي

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان سعر الدولار سينخفض اكثر ويصل الى السعر الرسمي "، مبينا :" ان الدينار العراقي قوي والوضع المالي في أفضل حالاته".
وقال السوداني في مقابلة صحفية :" ان التقلبات التي كانت في أسعار صرف الدولار هي نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السابقة والبنك المركزي مع البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية".
واضاف :" ان الاتفاق انتهى بعد مباشرتنا بالحكومة بأقل من شهر وتحملنا المسؤولية وتبنينا الاجراءات للامتثال للنظام المصرفي العالمي".
وتابع رئيس الوزراء:" ان تجارتنا مشوهة بسبب غسيل الأموال وتهريبها ، اضافة إلى عدم الموثوقية بالنظام المصرفي".
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