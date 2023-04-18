وزير العدل يكافئ موظفين لكشفهم حالة تزوير

أوعز وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، بمكافأة موظفين لكشفهم حالة تزوير في دائرة الكاتب العدل في بني سعد.

وذكرت الوزارة في بيان : أن "شواني وجه بتكريم موظفين بدائرة الكاتب العدل في بني سعد بكتاب شكر وتقدير، وذلك لقيامهم بكشف عملية ضبط حالة تزوير لأحد المراجعين يحمل مستمسكات مزورة".

وأضافت، أن "الوزير أوعز بمنح الكاتب العدل الأول وميض حامد حسين والموظف كرار علي رشيد كتاب شكر وتقدير ليكون حافزاً لهما ولبقية الموظفين على الاستمرار بهذا النهج في محاربة الفساد والمفسدين في الدوائر العدلية التابعة للوزارة".

وأشارت إلى أن "دائرة الكتاب العدول من الدوائر المهمة في الوزارة والتي تعتمد على تدقيق المستمسكات الثبوتية للمواطنين عند مراجعتهم والتأكد منها قبل تنظيم أية وكالة"