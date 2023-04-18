لجنة الامن والدفاع النيابية تستدعي فريق القوات الخاصة

استدعت لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة النائب عباس الزاملي رئيس اللجنة وحضور الأعضاء اليوم الثلاثاء ، العميد علي احسان عبدالرحمن المنسوب الى فريق القوات الخاصة بخصوص عرقلة عمل اعضاء مجلس النواب في تأدية واجباتهم الرقابية.

وفتحت اللجنة تحقيقاً مع العميد ، بحضور الاعضاء المقدمين للشكوى ، لمعرفة ملابسات الحادث الذي جرى في محافظة ديالى واتهامه باعتراض عدد من اعضاء مجلس النواب ومنعهم من المرور بحجة وجود تعليمات من القيادات العليا بمنع مرور العجلات المظلله في سيطرة المرابطة في تقاطع القدس بمركز مدينة بعقوبة.

واكدت اللجنة انها سوف تخرج بتوصيات ترفع الى رئاسة المجلس لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

كما أكدت اللجنة انها لن تسمح لاي جهة كانت بعرقلة عمل اعضاء مجلس النواب لتأدية واجباتهم التي كفلها لهم الدستور./