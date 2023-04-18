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اختص بطائفة واحدة.. برلماني: أحزاب تدفع لتغيير احكام الإرهابيين بالعفو العام


أكد عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، اليوم الثلاثاء، وجود بعض الأحزاب السياسية والمنظمات التي تدفع باتجاه النظر بإحكام إرهابيين ضمن قانون العفو العام. فيما عد "الإرهاب" اختص بطائفة واحد.

وقال الجبوري في حديث ل / المعلومة /، إن "الحكومات العراقية دائما ما تعمل على الإصلاح، والذي يبدأ من التوقيف البسيط الى الإعدام وجميعها تندرج تحت عنوان الإصلاح، حتى حالات الإعدام".

وأضاف، أن "الموجودين في السجون من جميع أطياف الشعب العراقي، ودائما ما تصدر الحكومات العراقية قوانين عفو"، مبينا أن "احكام السجناء مُختلفة لاسيما الجنائية".

اما بشان أحكام الإرهاب، أوضح الجبوري: "في فترة ما تم القبض على بعض الشخصيات المتهمة بالإرهاب وهناك بعد المنظمات أو الأحزاب السياسية، التي تسعى الى محاكمة جديدة أو إعادة النظر بالحكم المصدر بحجة قانون العفو العام".

وبين عضو مجلس النواب، أن "هذه الخطوات تدفع بها جهات سياسية لخدمة شريحة معينة، باعتبار أن الإرهاب اختص بطائفة واحدة"، مؤكدا: "لابد من أن تسود العدالة، اما بوجود شخص قاتل ويشمله العفو تحت اي عنوان فهذا الأمر غير صحيح".

وكان عضو مجلس النواب، علي تركي الجمالي، قد استبعد، تمرير قانون العفو العام خلال المرحلة  المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق لتفاصيل القانون داخل أروقة مجلس النواب.    

وفي وقت سابق، أثار المثير للجدل خميس الخنجر الجدل الشعبي والسياسي بشأن إقرار قانون العفو العام واطلاق سراح المحكومين من المتهمين بالارهاب

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