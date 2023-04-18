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عضو تحالف الفتح احمد الموسوي : استهتار السفيرة الامريكية في بغداد تجاوز حدود المقبول


ندد عضو تحالف الفتح النائب احمد الموسوي، الثلاثاء، بتدخلات السفيرة الامريكية في بغداد، معتبرا اياها "استهتار" غير مقبول.

وقال الموسوي في حديث لـ/ المعلومة /، ان "السفيرة الامريكية استهترت كثيرا ولم تلق اي ردة فعل من وزارة الخارجية العراقية باعتبارها المسؤول عن تحركات كل السفراء ومنها الامريكي ولم تعطيها حدود عملها الدبلوماسي"، لافتا الى ان "السفيرة تتجول بين وزارات ومؤسسات الدولة وهي تتدخل في الجزئيات وتصرح بشكل معلن عن الموازنة والملفات الامنية والاجتماعية بشكل يمثل خرق للسيادة الوطنية".

واضاف، ان "ما يحدث غير مقبول وعلى وزارة الخارجية والحكومة بيان موقفها ما يحدث لانها مرفوض جملة وتفصيلا ونعده تدخل سافر في الشؤون الداخلية".

واثارت جولات السفيرة الامريكية مؤخرا انتقادات من قبل الاوساط السياسية العراقية واعتبرته تجاوزا لكل الاعراف الدبلوماسية.  

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عضو تحالف الفتح احمد الموسوي : استهتار السفيرة الامريكية في بغداد تجاوز حدود المقبول
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