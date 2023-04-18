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النائب حسن سالم يطالب بتضمين الموازنة عدة فقرات تتعلق بالاجهزة الامنية و الخدمات


شدد النائب عن كتلة الصادقون ، حسن سالم ، الثلاثاء، على ضرورة ، تضمين فروقات الحشد الشعبي و إعادة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية في فقرات قانون الموازنة ، و فيما اكد اهمية ان يتضمن القانون تخصيصات للنهوض بالواقع الخدمي ، بين ان كتلة الصادقون ستعمل على خلق ضغط نيابي لتحقيق ذلك .

و طالب سالم بحسب موقع الكتلة ، بتعديل وتضمين الموازنة فقرات تتعلق بفروقات الحشد الشعبي وتخصيص مالي لعودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي وحشد الدفاع ومنتسبي جهاز مكافحة الارهاب والدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني، بالاضافة الى تضمين فقرة تحويل حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم من الصنف العسكري الى الصنف المدني كونه سيوفر وفرة مالية لموازنة الدولة .

و في ما يخص الجانب الخدمي ، دعا سالم ، الى رفع التخصيصات المالية لمحافظة كربلاء المقدسة كونها تستقبل اكثر من ٢٠ مليون من الزوار سنوياً من داخل وخارج البلد .

و اعتبر سالم زيادة تخصيصات محافظة وامانة بغداد امرا ضروريا لتطوير العاصمة ، فضلا عن تضمين تخصيصات مالية لمدينة الصدر التي تعاني من زخم سكاني خصوصاً بعد التوجه الحكومي لانشاء مشروع مدينة الصدر الجديدة وهي اكثر من ٩٠ الف وحدة سكنية والتي تحتاج تخصيصات مالية لتغطية هذا المشروع .

و اشار سالم ، الى ان زيادة تخصيصات مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين امر ضروري ، لاسيما وانهما بحاجة لتغطية نفقات المستحقين( الشهداء ، والجرحى )من البدل النقدي والمنح والاعانات التي تقدمها ، مشددا على اهمية تعديل بعض الفقرات الخاصة من المشمولين ضمن قانون المؤسستين التي وردت في الموازنة .

 

كما دعا سالم ، الى تعديل فقرة ايرادات اقليم كردستان وربطها في حساب واحد والتخويل بالصرف يكون من قبل رئيس الوزراء الاتحادي وليس من رئيس الاقليم بأعتبار النفط ثروة وطنية لجميع العراقيين 

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