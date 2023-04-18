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قائمة جبهة تركمان العراق الموحد تنتقد غياب التركمان في ثلاث محافظات


اكدت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد تمسكها باستحقاقات القائمة في المناصب الحكومية على مستوى الحكومة الإتحادية أو الحكومات المحلية في المحافظات التي يقطنها التركمان.

وقالت في بيان لها ان غياب التمثيل التركماني الكامل في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى تثير الكثير من الاسئلة عن اسباب استهداف المكون الذي قدم الغالي والنفيس للحفاظ على وحدة العراق وتطهير أرض الوطن من دنس العصابات الإرهابية.

واكدت القائمة على عدم السماح لأي طرف بالاستحواذ على مناصب القائمة في محافظة كركوك وتدعو الجميع إلى وحدة الصف

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قائمة جبهة تركمان العراق الموحد تنتقد غياب التركمان في ثلاث محافظات
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