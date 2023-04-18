الفياض يؤكد ان الحشد الشعبي هب من اعماق الناس ووظيفته حماية الدولة ومنع الدكتاتورية

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن الحشد الشعبي هب من اعماق الناس والشعور بالخطر، مشيرا الى أن وظيفة الحشد الشعبي حماية الدولة والنظام السياسي والدستور ومنع الدكتاتورية.

وقال الفياض في حوار متلفز : إن “الاستجابة لفتوى المرجعية الدينية العليا كانت مدوية من قبل ابناء الشعب العراقي”، مشيرا الى أن “الحشد الشعبي هب من اعماق الناس والشعور بالخطر من قبل غيارى العراقيين”.

وأضاف، أن “الحشد الشعبي استطاع استيعاب القدرات الجهادية لفصائل المقاومة”، لافتا الى أن “وظيفة الحشد الشعبي حماية الدولة والنظام السياسي والدستور ومنع الدكتاتورية”.

واكد الفياض أن “الحشد الشعبي استطاع اعادة الاعتبار للشخصية العراقية لأن الشيء الجديد الذي اتى به الحشد الشعبي هو الجانب المعنوي وأن “الحشد اتاح فرصة للجيش لبناء نفسه”.

وشدد الفياض على أن “الحشد الشعبي مطيع للقائد العام للقوات المسلحة وهو اكثر مؤسسة مخلصة للدولة العراقية”، مبينا أنه “لم تؤشر اية مخالفة على الحشد الشعبي”.

واشار رئيس الهيئة الى أنه “ستكون لدى الحشد الشعبي ارقام سيارات والوان وزي خاص به”، موضحا أن “قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي سيعرض على البرلمان”.