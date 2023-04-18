المخابرات تضبط معملا غير شرعي لتصنيع مادة الحليب المجفف في الكوفة بمحافظة النجف الاشرف

أعلن جهاز المخابرات الوطني، عن ضبط معمل غير شرعي لتصنيع مادة الحليب المجفف.

وقال الجهاز في بيان، انه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في تكثيف الجهود لمكافحة المتلاعبين بقوة الشعب والامن الصحي، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع مكافحة الجريمة المنظمة من ضبط معمل غير شرعي لتصنيع مادة الحليب المجفف يكون بخلط عدة عناصر من مواد الحليب التالفة المنتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها بأكياس تجارية"، مبينا ان "هذا المعمل يقوم كذلك بتصنيع مواد لغسيل الملابس غير صحية ووضع صلاحية طويلة الأمد من خلال وجود آلة تحدد تاريخ الصلاحية".

واضاف ان "هذه العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص بإشراف جهاز المخابرات الوطني العراقي والجريمة المنظمة"، مشيرا الى ان "الفريق نجح من ضبط هذه المواد غير الشرعية داخل المعمل في منطقة الطريق السياحي قرب جسر معمل أسمنت الكوفة، وإلقاء القبض على جميع العاملين الذين بداخله وهم من جنسيات أجنبية مخالفين لشروط الإقامة".

واكد ان "عائدية هذا المصنع لشخص عراقي الجنسية"، لافتا الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المواد وفق محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية".