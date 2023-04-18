برلماني يتهم الحلبوسي بعرقلة استجواب وزير التجارة

اتهم عضو مجلس النواب سعود الساعدي، الاثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعرقلة استجواب وزير التجارة بعد العديد من الطلبات التي قدمت من أعضاء المجلس، فيما اكد ان التحرك مستمر لجمع الأدلة التي تثبت صفقات الفساد وتقديمها الى القضاء.

وقال الساعدي في حديث ل /المعلومة/، إن "ملفات الفساد المؤشرة على وزارة التجارة متعلقة في وزيرها السابق والحالي أيضا"، لافتا الى ان "الحماية السياسية حالت دون استجواب وزير التجارة الحالي من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وتابع، انه "تم تقديم طلبات من أعضاء مجلس النواب لاستضافة وزير التجارة لكن الحلبوسي حال دون الاستقدام او الاستضافة له"، لافتا الى ان "التحرك مستمر لجمع الأدلة التي تثبت صفقات الفساد وتقديمه الى القضاء وفق جدول زمني مُعد".

وكان عضو مجلس النواب حسين السعبري، في اكد في حديث ل /المعلومة/، "وجود ملفات فساد في التعاقدات التي جرت لتجهيز السلة الغذائية من قبل وزارة التجارة، مضيفا انه تم رفع الملف الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لما فيه من تماس مع حياة المواطنين البسطاء.