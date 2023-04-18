الكلداني: الكاظمي تسبب بفتن كبيرة بين التيار والإطار وحرض البابا على العراق

اتهم الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، الاثنين، عن قيام رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بنقل رسائل مغلوطة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أوصلت الطرفين الى الاصطدام المسلح.

وقال الكلداني في حوار متلفز ان " أشخاصا بمكتب مصطفى الكاظمي أسقطوا صورة للشهيد أبو مهدي المهندس في مطار بغداد عند زيارة البابا"، مبينا ان "الكاظمي كان يترقب ردود أفعال غاضبة لاستغلالها عند زيارة البابا

وأضاف اننا " عملنا على تجاوز تلك الفتنة التي أحدثها رئيس الوزراء السابق واجرينا عدة اتصالات لمنع المقاومة اصدار أي بيان غاضب ومتشنج خلال زيارة البابا".

وأوضح ان "الكاظمي نقل رسائل مغلوطة تسببت بإحداث فتنة وهو حاول إحداث اقتتال أكبر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري"، مبينا ان "الكاظمي كان أكثر المستفيدين من استمرار الصراع بين الطرفين والبقاء في منصبه لمدة أطول"