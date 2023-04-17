وزير الخارجية الأوكراني: علاقتنا مع العراق في تطور

أكد وزير الخارجيَّة الأوكرانيّ، دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، أن العلاقات مع العراق في تطور.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي إن "زيارتنا إلى بغداد تعبر عن تطور العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "علاقتنا مع العراق في تطور"، مبينا أن "زيارتنا اليوم لمعرفة مدى امكانية تطور المفاوضات بين الرئيس الاوكراني ورئيس الوزراء العراقي".

وأشار وزير الخارجية الأوكراني الى، أن "بلاده غير مستعدة للتنازل عن متر واحد من اراضيها بلادنا جاهزة للعمل لاستعادة جميع الأراضي".