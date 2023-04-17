النزاهة تعلن ضبط مدير مدرسة متلبساً بالرشوة في بغداد

تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من ضبط أحد مُديري المدارس المُتوسّطة في بغداد؛ متلبساً بالرشوة.

وذكر بيان لدائرة تحقيقات هيئة، ، الاثنين، أنه "مديريَّة تحقيق بغداد ألفت فريقاً؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت من أحد المشتكين، تفيد بطلب مُدير إحدى المدارس المُتوسِّطة مبالغ ماليَّـة مقابل التلاعب بدرجات أحد الطلاب".

وأردفت، أنَّ "الفريق نصب كميناً للمُتَّهم، وانتقل إلى المدرسة الكائنة بأحد أحياء العاصمة بغداد، حيث تمَّ الإيقاع به متلبساً بتسلم أكثر من نصف مليون دينار؛ مقابل التلاعب وتغيير الدرجات الخاصَّة بأحد الطلاب".

وأشارت إلى "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983/ثانياً)، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختص؛ بغية تقرير مصيره".

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر آذار الماضي، عن نتائج استبانة مدركات الرشوة في قطاع التربية، إذ تصدَّرت تربية الرصافة/ 2 مديريات التربية في بغداد بنسب دفع الرشوة بنسبة (37,90%).