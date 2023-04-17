الداخلية تبحث حزمة ملفات مع عشائر ميسان

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، حزمة ملفات مع شيوخ عشائر ووجهاء محافظة ميسان، فيما شدد على أن تكون العشائر سنداً للأجهزة الأمنية في ضبط السلاح غير المرخص.

وذكر بيان لمكتب الشمري،، أنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، التقى وزير الداخلية شيوخ ووجهاء العشائر في محافظة ميسان التي وصلها اليوم مع وفد أمني رفيع المستوى ضم عدداً من القادة والضباط، مؤكداً على ضرورة أن تقف العشائر العراقية الأصيلة مع الأجهزة الأمنية في ضبط السلاح غير المرخص، ومكافحة ظاهرة الدكة العشائرية والمخدرات، وغيرها من الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي".

وأكد الشمري، على "شيوخ العشائر والوجهاء أن يكثفوا التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لتعزيز الأمن والاستقرار، داعياً الى ضرورة العمل على توجيه الأبناء للابتعاد عن التصرفات المخلة بالقانون وأن لا تأخذ العشيرة دور مراكز الشرطة عند حدوث النزاعات".

وأشار إلى "ضرورة أن يعمل الجميع بمساعدة شيوخ العشائر والوجهاء على رفض أي تصرفات أو أفعال تسيء أو تضر بالمجتمع من بينها ظاهرة الرمي العشوائي والدكة العشائرية ومساعدة الجهات الحكومية على مكافحة المخدرات والقضاء عليها ومساندة الإجراءات القانونية".