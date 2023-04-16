الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على مجموعة إرهابية في الانبار

القت الاستخبارات العسكرية القبض على مجموعة إرهابية في الانبار .
وذكر بيان للمديرية انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السابعة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة تم نصب كمين محكم في قرية السنجك، أسفر عن إلقاء القبض على ( 4 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب والذين كانوا يعملون كمفرزة في عصابات داعش الإرهابية بصفة مقاتلين في قضاء القائم./
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