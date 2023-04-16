تحالف العزم : هذه ملامح تمرير قانون الموازنة والتصويت النهائي بعد عطلة العيد

كشف تحالف العزم ، عن ملامح تمرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية .

وذكر رئيس كتلة التحالف النائب محمود المشهداني ، في تصريح صحفي ان " كل جهة ستأخذ استحقاقها بالتراضي " سواء على مستوى المكونات او المحافظات عموما " ، ثم يمضي الجميع بالتصويت النهائي على الموازنة ".

واضاف : سيكون هناك توافق نهائي بين ممثلي المكونات والمحافظات لاقرار قانون الموازنة العامة "، مبينا ان " موعد جلسة التصويت النهائي سيكون بعد عطلة عيد الفطر المبارك بنحو عشرة ايام الى اسبوعين كحد اقصى ".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اعلن عن عقد الجلسة المُقبلة مساء اليوم الاحد ،وستكون مخصصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية