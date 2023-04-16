السفير الباكستاني : اسلام اباد تأمل بزيارة السوداني قريبا الى باكستان

اكد السفير الباكستاني احمد امجد علي ان بلاده تامل بزيارة قريبة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى اسلام اباد.

وقال ان علاقة العراق والباكستان تاريخية وتمتد لـ75 سنة وياتي الجانب الاقتصادي بالمقدمة عبر اقامة النشاطات والمعارض المشتركة واخرها اقامة معرضي الصناعات والمنتجات الباكستانية في العراق خلال السنتين الاخيريتين اللذين رفعا من حجم التجارة بينهما.

واوضح : ان الفترة المقبلة ستشهد زيارات عالية المستوى ونامل زيارة رئيس الوزراء الى باكستان اضافة للزيارات الستمرة بين وزراء البلدين عالية المستوى والتواصل بين تجار البلدين مبينا ان حجم التجارة بين البلدين وصل الى 50 مليون دولار العام الماضي.

وتابع علي : ان حجم التجارة بين البلدين ارتفع بنسبة 9 الى 10% / كالرز والفواكه والمراوح الكهربائية ومنتجات التجميل والاسلاك الكهربائية ./.

وبين : ان بلاده تمنح سنويا 8 زمالات طبية ولطب الاسنان والصيدلة شاملة التكلفة للعراقيين مشيرا الى وجود طلبة باكستانيين في العراق.

وقال: توجد لدينا 28 مذكرة تفاهم بكافة المجالات ونعمل على 3 اتفاقيات جاهزة للتوقيع في مجالات الدفاع التعليم وسلطة الطيران المدني وغيرها والبقية في في طور التوقيع ومنها مذكرة اتفاق للزيارات في مجال الثقافة والسياحة قريبا مشيرا الى وجود 8 رحلات طيران اسبوعية نجف - لاهور ونجف - اسلام اباد.

ودعا العراقيين الى زيارة باكستان واستكشافها عن طريق الفيزا الالكترونية عن طريق الايميل اضافة الى الفير العلاجية بمستشفيات باكستانية جيدة جدا تعالج امراض القلب والسرطان مشيرا الى العمل على مؤتمرات بهذا الخصوص من اجل تشجيع العراقيين للعلاج في باكستان