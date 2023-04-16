وزير الخارجيَّة الأوكرانيّ يزور بغداد غداً

أعلنت وزارة الخارجية، ان وزير الخارجيَّة الأوكرانيّ دميترو كوليبا سيزور بغداد غداً.
وقال المتحدث بأسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان:" ان وزير الخارجيَّة الأوكرانيّ دميترو كوليبا سيزور بغداد غدًا، لبحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة، والتشاور حول كيفيَّة التعامل مع مُختلِف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة والدوليَّة".
وأضاف:" ان كوليبا سيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين"
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