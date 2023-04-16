الأعرجي ورئيس ديوان الوقف السني يؤكدان أهمية تعزيز مفاهيم السلم المجتمعي والتعايش بين مكونات الشعب العراقي

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي و رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي اهمية تعزيز مفاهيم السلم المجتمعي والتعايش بين مكونات الشعب العراقي.

وذكرت المستشارية في بيان:" ان الأعرجي قدم في بداية اللقاء، التهنئة لرئيس الوقف ، بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة رئيسا لديوان الوقف السني، متمنيا له النجاح والسداد في عمله".

واوضحت انه تم خلال اللقاء أيضا، تعزيز العمل والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي وديوان الوقف السني، إلى جانب التأكيد على اهمية العمل المشترك، لتعزيز مفاهيم السلم المجتمعي والتعايش بين مكونات الشعب العراقي