السوداني يستضيف عدداً من عمّال النظافة العاملين في بغداد على مائدة الافطار .. ويوجّه بتكريم جميع عمّال الخدمة والنظافة في مؤسسات الدولة

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عدداً من عمّال النظافة العاملين في مختلف بلديات مدينة بغداد، واستضافهم في القصر الحكومي على مائدة الإفطار لصيام شهر رمضان المبارك، بحضور أمين بغداد.

وأشار السوداني في كلمته للحضور، إلى أهمية الدور الذي يضطلع به عمّال النظافة وعمّال الخدمات، وأن الحكومة التي رفعت شعار الخدمات معنية بالاهتمام بهذه الشريحة العاملة المعطاء.

واستمع رئيس مجلس الوزراء الى ما تقدم به عمّال النظافة من عرض لأوضاعهم الإدارية والمعيشية، واستفسر عن انتظام تسلُّمهم لأجورهم، واطلع على طبيعة الوجبات والأوقات التي يعملون فيها وأهم ما يواجهونه من صعوبات.

ووجّه السوداني بإتمام كل النواحي الإدارية المتعلقة بمستحقاتهم، وأن تهتم الأمانة بأن تكون لهم الأولوية في المشاريع السكنية ومشاريع توزيع الأراضي في المناطق المخدومة.

وعلى هامش اللقاء، وجّه رئيس مجلس الوزراء، بمنح كتاب شكر وتقدير منه، لجميع عمّال الخدمة والنظافة في دوائر الدولة كافة، إضافة الى منحهم مكافأة نقدية، عرفاناً وتقديراً لما يقدمونه من عمل وأداء يستحق الاشادة.