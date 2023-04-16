النزاهة تعلن ضبط سبعة متهمين بتعقيب المعاملات والرشوة في كركوك وبغداد

أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بضبط (7) مُتَّهمين بالجرم المشهود بتعقيب المعاملات وتسلُّم الرشوة في مُحافظتي كركوك وبغداد.

واشارت الدائرة إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك الذي انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب - فرع كركوك/1، تمكَّن من ضبط (6) مُعقّبين أثناء قيامهم بتعقيب المعاملات، مُبيّنةً أنَّه تمَّ ضبط معاملاتٍ ضريبيَّة بحوزتهم، فضلاً عن مستمسكاتٍ وصور قيودٍ، وكتبٍ رسميَّةٍ تعود لأشخاص آخرين يقومون بتعقيبها دون وكالاتٍ رسميَّـةٍ.

وأضافت إنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد قامت بضبط مُوظَّف في أمانة بغداد/ بلديَّة الأعظميَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغاً من المال كرشوةٍ من أحد المراجعين؛ لقاء السماح له بالبناء في قطعة الأرض العائدة له، لافتةً إلى اعتراف المُتَّهم بتسلُّم المبلغ بعد مساومة المراجع وتابعت تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهين (7) على قضاة تحقيق محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة ومحكمة جنايات مُكافحة الفساد؛ الذين قرَّروا توقيفهم وفق أحكام المادة (240) من ق.ع.ع، والقرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل.