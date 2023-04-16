لجنة الشهداء النيابية تستضيف رئيسي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين

استضافت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية اليوم الاحد رئيسي مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين .

ذكر بيان اللجنة ان تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر اللجنة بحث الميزانية المخصصة للمؤسستين في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.

واوضح رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ان احتياجات المؤسسة الفعلية تتمحور في موضوع السكن والمنح التعويضية والجانب الاعلامي واضاف ان الاموال المخصصة لاتتناسب مع حجم الاستحقاقات القانونية للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين .

من جهته بين عبد الاله النائلي احتياجات مؤسسة الشهداء واكد ان الاعداد في تزايد للمشمولين في القوانين التي ترعاها المؤسسة وهي ملزمة بتنفيذها لكن لم نجد مراعاة لهذه الاحتياجات والاعداد في قانون الموازنة ، وطالبا رؤساء المؤسستين من لجنة الشهداء الوقوف مع هذه الشرائح المضحية من خلال زيادة التخصيصات المالية لهما .

واكد النائب حسن سالم وقوف اللجنة بكافة اعضائها مع هذه الشرائح ودعمهم وتلبية احتياجاتهم من خلال دعم المؤسستين لتقديم الافضل ومنح الحقوق والامتيازات للشرائح المشمولة بالقانون