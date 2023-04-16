اعفاء مدير مديرية مجاري النجف ومعاونه وتكليف بديلاً عنهم

قرر محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي، اليوم الاحد، اعفاء مدير ومعاون مديرية المجاري وتكليف بديلاً عنهم.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحافظ ، فإنه "تقرر اعفاء مدير ومعاون مديرية مجاري محافظة النجف الاشرف من منصبيهما واناطة المهام لما يأتي:
-تكليف المهندس (وسام ساجت ناصر) بمهام مدير مديرية مجاري محافظة النجف الاشرف وكالة.
-تكليف المهندس (نزار عبد العباس العبودي) بمهام مدير مديرية المجاري انفة الذكر، على ان ينفذ الامر من تاريخ صدوره.
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