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اعفاء مدير مديرية مجاري النجف ومعاونه وتكليف بديلاً عنهم


قرر محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي، اليوم الاحد، اعفاء مدير ومعاون مديرية المجاري وتكليف بديلاً عنهم.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحافظ ، فإنه "تقرر اعفاء مدير ومعاون مديرية مجاري محافظة النجف الاشرف من منصبيهما واناطة المهام لما يأتي:

-تكليف المهندس (وسام ساجت ناصر) بمهام مدير مديرية مجاري محافظة النجف الاشرف وكالة.

-تكليف المهندس (نزار عبد العباس العبودي) بمهام مدير مديرية المجاري انفة الذكر، على ان ينفذ الامر من تاريخ صدوره.

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اعفاء مدير مديرية مجاري النجف ومعاونه وتكليف بديلاً عنهم
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