الشيخ قيس الخزعلي يبحث مع النخالة العلاقات المصيرية والتأريخية بين البلدين الشقيقين العراق وفلسطين

إستقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي مساء اليوم السبت في مكتبه ببغداد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية والوفد المرافق له .

وذكر المكتب الاعلامي للشيخ الخزعلي ، انه “ جرى خلال اللقاء بحث العلاقات المصيرية والتأريخية بين البلدين الشقيقين العراقي والفلسطيني وشعبيهما وسبل تعزيزها بالمواقف والتواصل والتعاون المشترك .

وأكد الشيخ الخزعلي خلال اللقاء على دعم حركة عصائب أهل الحق وكل الشرفاء من الشعب العراقي للقضية الفلسطينية وشعبه المظلوم وإن الأعداء يركزون على إضعاف العراق عبثاً لعلمهم جيداً بأن العراق هو الظهير والسند الأقوى لأشقائه الفلسطينيين في كل الظروف والعهود ومشاركة الجيش العراقي في معارك ١٩٤٨ و١٩٧٣ وغيرها هي خير شاهد ولا زالت مواقف العراق حول القضية الفلسطينية في صراعه مع العدو الصهيوني تؤكد على استرداد كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض كل أشكال التطبيع معه .

من جهته قدم نخالة شكره لمواقف العراق عموماً وبالخصوص مواقف الخزعلي الداعمة للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني المناضل