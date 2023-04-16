البلداوي يكشف ابرز العقبات التي تعرقل أقرار قانون الموازنة.. واقرارها بعد العيد

كشف المتحدث بأسم كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، السبت، عن ابرز العقبات التي تعرقل أقرار قانون الموازنة المالية، فيما رجح التصويت على القانون بعد عيد الفطر المبارك .

وقال البلداوي بحديث متلفز : إن لجنتي المالية والتخطيط تواصلان اجتماعاتهما لإكمال الموازنة المالية"، مبيناً أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ابدى استعداده للحضور إلى مجلس النواب بشأن شرح تفاصيل الموازنة المالية.

وأضاف : أن هناك خلافات بشأن أسعار النفط في الموازنة المالية"، لافتا الى "عدم وجود توافق حتى الان على ادراج الموازنة المالية على جلسة الاحد.

وتابع البلداوي، أن التصويت على الموازنة المالية سيكون بعد عيد الفطر المبارك"، موضحاً ان "هناك مخاوف لدى البعض من إقرار موازنة لثلاث سنوات رغم تأكيدات رئيس الوزراء على ان إقرارها سيسهل عمل الحكومة