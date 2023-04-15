الإعلام اللبناني: اتفاق بين العراق ولبنان على مضاعفة تصدير الوقود العراقي

كشفت وسائل اعلام لبنانية عن لقاء جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع نائب المدير العامّ لأمن الدّولة في لبنان حسن شقير للتباحث في أمورٍ أمنيّة تخصّ البلدين.

وقال ان “أبرز بنود اللقاء كان طلباً من العميد شقير لمضاعفة حجم الفيول العراقيّ المستورد لمصلحة وزارة الطاقة والمياه في لبنان، ما يعني مضاعفتها إلى مليوني طن، .

وتضمّن اللقاء بحسب وسائل الاعلام، “اتّصالاً بين السودانيّ ورئيس الحكومة اللبنانيّة نجيب ميقاتي، شكر خلاله ميقاتي الحكومة العراقيّة على استجابتها للمَطالب التي حملها العميد شقير، وتضمّن الاتّصال أيضاً، ترحيب لبنان بالزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة العراقيّة إلى لبنان قريباً.