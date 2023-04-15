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مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة


قرر مجلس النواب، السبت، تأجيل انعقاد جلسته نصف ساعة.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب، إن "مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة اعتيادية له، ويتضمن جدول أعمالها، استكمال التصويت على مشروع قانون إدارة المصادر الوراثية، والتصويت على مشروع قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

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