الأخبار

السوداني: مشروع مدينة الصدر الجديدة يعدّ مشروعاً سكنياً مهمّاً سيعمل على تخفيف أزمة السكن عن المدينة الحالية


 ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً مهمّاً خُصص لمناقشة مشروع مدينة الصدر الجديدة، التي تعتزم الحكومة إطلاقه قريبا لمعالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني في مدينة الصدر، شرق العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان:" ان الاجتماع عُقد عقب جولة جوية أجراها السوداني صباح اليوم، للاطلاع ميدانياً على الموقع المحدد للمشروع ومعاينة تفاصيل حدود المدينة الجديدة".

واستعرض الاجتماع الجوانب التنفيذية لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي سينفذ على مساحة إجمالية تبلغ 4 آلاف دونم، تمتدّ بين منطقة المعامل وأطراف مدينة الصدر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يأتي وفق رؤية الحكومة لحلّ أزمة السكن، عبر حلول ستراتيجية جذرية تأخذ بعين الاهتمام توفير البنى التحتية وتأمين أفضل الخدمات لساكنيها، وإيجاد بيئة حيوية واقتصادية لنجاحها.

وبيّن أن مدينة الصدر الجديدة، تعدّ مشروعاً سكنياً مهمّاً سيعمل على تخفيف أزمة السكن عن المدينة الحالية، حيث ستُشيّد خارج رقعة أحيائها التي تعاني من ضغط الكثافة السكانية ومتطلبات الخدمات، وهي بمثابة إنصاف لهذه المدينة المضحّية التي عانت من الإهمال عقوداً كثيرة.

ووجّه باستمرار الاجتماعات الخاصّة بهذا المشروع وحسم جميع المتعلقات لوضعه على طريق التنفيذ دون أي تأخير.

واشار البيان الى ان مشروع مدينة الصدر الجديدة ياتي استكمالاً لأعمال لجنة الأمر الديواني رقم (57) لعام 2020، التي حلّت محلّها لجنة الأمر الديواني رقم (23520) لعام 2023 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واللجنتين الخاصّتين بتطوير وتأهيل مدينة الصدر./

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني: مشروع مدينة الصدر الجديدة يعدّ مشروعاً سكنياً مهمّاً سيعمل على تخفيف أزمة السكن عن المدينة الحالية
اندلاع حريق داخل سوق جنوبي بغداد
النزاهة تعلن ضبط متهمين بالرشوة والتلاعب في صحة صلاح الدين
قصف تركي جديد يطال قضاء بنجوين في السليمانية
الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين خطيرين في الانبار ونينوى
وزارة الخارجية: نتابع بأهتمام أوضاع الجالية العراقية في الخرطوم
البجاري ترفض محاولات اخراج المجرمين والمحكومين بالإعدام عن طريق العفو العام
المندلاوي: نظام البعث لم يتوان باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً في ابادة عشرات الاف المدنيين العزل
السوداني يرأس اجتماعاً ضمّ نائبي رئيس مجلس النوّاب وأعضاء اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة
البرلمان يحدد موعد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
mazin tuma : احسنت ...
الموضوع :
هل الفيفا منظمة تابعة للامم المتحدة ؟
رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم : رحمة الله عليه ورضوانه لقد كان رحمه الله ذا خلق عظيم لم ار في اقرانه مثله. ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
ادم : السلام عليكم ماهذا الفرق بين التعيين في الانبار والموصل اكثر من خمسين الف وفي االمثنى ستة الاف.. ...
الموضوع :
وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري محافظات ( نينوى والمثنى والانبار) على الملاك الدائم
مواطن : الى رحمة الله ...
الموضوع :
وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم
حسين جاسم : ياعلي مددد ...
الموضوع :
اشارات الشهيد السيد محمد باقر الحكيم عن القرآن الكريم من سورة المؤمنون (ح 64)
مهند : كلام رائع ومقال شيق ...
الموضوع :
المكون السني ينتج قيادات بالتزوير..!
ضياء عبد الرضا طاهر : قد تكون هذه الاصوات بعودة النظام الصدامي جاءت من سلوى بنت حمد بنت جاسم او رجوه وحصه ...
الموضوع :
بالفيديو .... الى من ينادي لعودة البعث الصدامي الكافر ويقول انه افضل من الان اليكم هذه القصة الواقعية
req21tthg : البعثيون وابنائهم هم الدولة العميقة في كثير من مؤسسات الدولة ولهم اليد الطولى في كثير من ملفات ...
الموضوع :
السوداني: النظام البعثي ما يزال يهدد الدولة واصلاحاتها
ضياء عبد الرضا طاهر : بارك الله بك د اسماعيل النجار على هذا المقال شكرا لك ...
الموضوع :
الثوابت الإيرانية هي التي صَمَدَت والنفوذ الأميركي هو الذي تراجع
حا : بالنظر لوجود فساد وهدر للمال العام لابد أن تكون الموانيء من أكثرها فسادا لكن على اللجنة تقصي ...
الموضوع :
وزير النقل يُشكل لجنة تحقيقية للنظر بمخالفات مدير عام موانئ العراق
فيسبوك