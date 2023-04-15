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النزاهة تعلن ضبط متهمين بالرشوة والتلاعب في صحة صلاح الدين


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين عمليَّتي ضبط في دائرة الصحة في المحافظة، لافتة إلى ضبط ثلاثة متهمين متلبسين بالرشوة والتلاعب.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان، إن "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين قام بضبط كل من مدير الإدارة والمسؤول عن البصمة الإلكترونيَّة وسجلات الحضور والانصراف في مستشفى بيجي العام، لعدم قيامهما بإدخال اسم أحد الموظفين في السجلات والبصمة".

وأضافت، أن "الموظف المذكور منقطع عن الدوام منذ تاريخ مباشرته، وبالرغم من ذلك تم صرف رواتبه بشكل كامل، لافتة إلى أنه يعمل في الوقت الحالي في تركيا حيث مقر إقامته".

وتابعت، أن "فريق التحري الخاص بالمكتب، الذي قام بالانتقال إلى شعبة اللجان الطبيَّة في تكريت على إثر ورود معلومات بوجود حالات ابتزاز ورشى فيها، تمكن من ضبط أحد الموظفين متلبساً بتسلم مبلغ مالي من أحد المراجعين؛ لقاء إكمال معاملته".

وبينت، أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين الثلاثة في العمليَّتين؛ استناداً إلى أحكام المادتين (٣٠٧ و ٣٣١) من قانون العقوبات".

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