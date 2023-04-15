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وزارة الخارجية: نتابع بأهتمام أوضاع الجالية العراقية في الخرطوم


اكدت وزارة الخارجية, اليوم السبت, متابعتها بأهتمام أوضاع الجالية العراقية في الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان,انها تتابع وعبر سفارتها في الخرطوم، أوضاع المواطنين العراقييّن المقيمين في ⁧‫السودان‬⁩، في ظل التطورات الأمنيَّة الجاريَّة هناك".

ودعت وزارة الخارجية, المواطنين العراقييَّن الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر, والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحليَّة هناك".

كما دعت الوزارة ,كافة الأطراف السياسيَّة السودانيَّة الى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد حفاظاً على السلم الأهليّ وخدمةً لمصالح الشعب السودانيّ الشقيق"

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