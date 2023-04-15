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البجاري ترفض محاولات اخراج المجرمين والمحكومين بالإعدام عن طريق العفو العام


اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، السبت، ان مجلس النواب يقف مع تنفيذ احكام الإعدام بحق المجرمين والمحكومين في قضايا الإرهاب، مضيفة انه من الواجب مساندة القضاء في تنفيذ القرارات والاحكام التي صدرت بحق المجرمين خلال الفترة الماضية.

وقالت البجاري في تصريح صحفي "نرفض اخراج المجرمين والمحكومين بالإعدام عن طريق العفو العام جراء تورطهم بقضايا الإرهاب".

واضافت : ان "مجلس النواب يقف مع تنفيذ احكام الإعدام بحق المجرمين والمحكومين في قضايا الإرهاب"، لافتة الى ان "هنالك جنبة اقتصادية كبيرة تقع على البلد عن طريق صرف وزارة العدل لمبلغ 11 دولارا يوميا على كل سجين، فضلا عن الأمور الاجتماعية والصحية الأخرى".

وتابعت البجاري ، انه "من الانصاف تنفيذ احكام الإعدام على المحكومين بحقهم لان درجة الحكم كبيرة جدا جراء ارتكاب الجرائم الإرهابية او الجنائية".

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